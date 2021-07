Vereador Sávio cobra cobertura de canal no Almirante Tamandaré

Em mais uma agenda de visitas aos bairros da capital sergipana, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC), esteve na comunidade do Almirante Tamandaré, no bairro Santos Dumont, na última quarta-feira, e conversou com moradores sobre as dificuldades que eles enfrentam por conta de um antigo problema na comunidade, o canal aberto.

Para Sávio, uma questão de saúde pública. “Imaginem o quão prejudicial aquela canal é para a comunidade. Eu mesmo presenciei crianças brincando próximas aos dejetos. Fiquei extremamente preocupado e inquieto. É hora de buscarmos soluções”, enfatizou.

Uma obra muito sonhada pelos moradores do conjunto Almirante Tamandaré e que agora ganha o apoio do vereador. “Os moradores pediram esse apoio. Podem contar comigo. Claro que o nosso papel é indicar e cobrar. Não medirei esforços para tal”, confirmou Sávio.

Sávio também visitou uma praça existente no local. Segundo ele, “necessitada de reforma”. “Além de praça, esse espaço também é de recreação e esporte”, explica o parlamentar, que já confirma o protocolamento de uma indicação.

“Já indicamos e agora vamos buscar diálogo com os órgãos para verificar a possibilidade e viabilização da obra”, garantiu.

Foto assessoria

Por Marcos Simões