Vereadora defende aprovação de Piso Salarial e jornada de 30h da Enfermagem

Na manhã da quarta-feira, 30/06, a vereadora Professora Ângela Melo (PT) participou do Ato Público, realizado na porta do HUSE, em defesa do Projeto de Lei 2564, que estabelece o Piso Salarial e Jornada de 30h para enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras.

“Qual família brasileira não precisou de uma enfermeira desde o início da pandemia? Quantas não foram as enfermeiras, técnicas e auxiliares que ficaram expostas à contaminação por covid para salvar vidas?”, perguntou a parlamentar, ressaltando a importância dessas trabalhadoras e trabalhadores para a sociedade.

Mas se a pandemia de covid-19 não deixou dúvidas sobre o papel de profissionais de Enfermagem para o país, a vereadora lembrou que os dados evidenciam uma crueldade no que diz respeito às condições de trabalho a que estão submetidos.

Um dos dados mencionados por Ângela, fruto de um estudo do DIEESE, aponta que a categoria da Enfermagem teve uma perda salarial de 11% durante a pandemia.

Além disso, conforme levantamento do Conselho Federal de Enfermagem, mais de 500 enfermeiras, técnicas e auxiliares de enfermagem já morreram por coronavírus no Brasil.

“Esses dados não deixam dúvidas que temos ainda um caminho pela frente para garantir respeito e valorização aos trabalhadores e trabalhadoras da Enfermagem, que trabalham em média 44 horas por semana, sem direito a um piso salarial, sem insumos e sem proteção necessária. Por isso, o meu apelo para que o Senado vote e aprove o PL 2564”, enfatizou.

Por Paulo Victor