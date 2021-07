Adailton Sousa se destaca com aprovação acima de 70% em Itabaiana

Pesquisa realizada pelo Instituto Opinião na cidade de Itabaiana, avaliando como a população local classifica a atual gestão do município, bem como o desempenho do prefeito Adailton Sousa (PL), foi divulgada nesta sexta, 2.

Ao final dos seis primeiros meses da administração de Adailton, a consulta popular ocorreu na primeira quinzena do mês de junho, justamente para capturar as impressões da população itabaianense sobre as ações e os serviços públicos da gestão municipal sob a responsabilidade de Adailton desde 1º de janeiro deste ano.

Em relação a avaliação popular quanto ao desempenho da gestão, institucionalmente falando, sob o comando do novo prefeito, o resultado foi o seguinte: a atual gestão itabaianense é considerada Ótima para 16,2%; Boa, 39,2%; Regular, 21,3%; Ruim, 9,4%; Péssima, para 6,3%; Não Soube/Não Respondeu, 7,6%. Somando ótimo, bom e regular, a gestão chega a 76,7% de aprovação.

Já quando o Instituto Opinião pergunta se o entrevistado aprova ou não a atuação de Adailton a frente da prefeitura, o resultado é o seguinte: 70,1% aprovam seu jeito de governar; 19,3% desaprovam; e Não Soube/Não Respondeu, 10,6%.