Aracaju sedia o Campeonato Nordeste de Kart neste final de semana

Com a participação de mais de 70 pilotos de todo o Brasil, Aracaju sedia hoje e amanhã, 02 e 03, o Campeonato Nordeste de Kart.

O evento que acontece no kartódromo Emerson Fittipaldi, conta com oito categorias que vai da Cadete até a graduada.

A novidade do campeonato é a participação de Bia Martins, 22 anos, da Paraíba, que corre na categoria F-4, única mulher no evento.

Bia corre desde os 9 anos de idade, incentivada pelo avô, pai e irmão que também são envolvidos com o automobilismo.

Aos 10 anos de idade, Bia foi vice-campeã de kart indoor, além de outros títulos, a exemplo de 2018/2019, quando conquistou o vice-campeonato Paraibano de kart.

Para o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo Kennedy Fonseca “é um orgulho muito grande para Aracaju, sediar o Campeonato Nordeste de Kart, etapa Aracaju”, disse Fonseca, parabenizando toda a organização e a participação de todos os pilotos, que só faz engrandece o automobilismo sergipano.

O evento contou também com a participação Geovani Guerra presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, que na manhã de hoje, 02, esteve com o prefeito Edvaldo Nogueira. Segundo ele, ficou impressionado com a pessoa do prefeito, pela sua postura, sinceridade e transparência, e também pelo apoio que vem dando ao kartismo através da Confederação e a Federação de Automobilismo de Sergipe, “o que está nos possibilitando vislumbrar uma Copa Brasil em 2022 em Aracaju”, pontuou Guerra, acrescentando que esse evento vai levar o nome de Aracaju e de Sergipe, além fronteiras, tanto nacional como internacional.

Fonte e foto assessoria