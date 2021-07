Com apoio do governo, Cerâmica vai garantir 340 empregos

Belivaldo Chagas visitou fábrica que já emprega diretamente 240 funcionários e deverá gerar mais 100 empregos, totalizando 340

Nesta sexta-feira (02), o governador Belivaldo Chagas visitou a Cerâmica Serra Azul, empresa pertencente ao Grupo Carmelo Fior e instalada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro. O grupo anunciou, em abril de 2021, a implantação de sua terceira linha de produção no estado. A expectativa é de que a nova linha entre em operação até o quarto trimestre deste ano. A ampliação representa um investimento estimado em R$ 60 milhões.

“Esta ampliação deve elevar a atual produção da fábrica de 2 para 3 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico por mês, transformando, a unidade sergipana na maior fábrica da empresa. Já são 240 funcionários trabalhando, com a expectativa de geração de outros 100 empregos diretos e indiretos, aproximadamente. Fico muito orgulhoso da expansão deste empreendimento, que praticamente nasceu no nosso governo, e hoje já produz o equivalente a 80 caminhões de mercadoria por dia. Tudo isso é fruto do empenho do Estado, tanto através do Plano Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), mas também de ações como a modernização regulatória no ramo do gás natural – que alimenta a fábrica, que é a principal cliente da Sergas no estado – e a redução do ICMS deste insumo para uso industrial”, pontuou o governador Belivaldo Chagas.

Com a expansão, a empresa prevê um aumento de 50% em relação à geração de impostos estaduais, a exemplo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). A unidade também prevê aumento de 50% no consumo de energia elétrica e gás natural. Hoje, este consumo é da ordem de 2,50 MW por mês em energia e 1,78 milhões de metros cúbicos de gás mensais.

O gerente-geral da Cerâmica Carmelo Fior, Eduardo Roncoroni Fior, ressaltou o apoio do governo do Estado para a expansão da indústria. “É um investimento que nós estávamos aguardando para fazer há mais ou menos 4 ou 5 anos, mas devido à recessão que o país teve, a empresa segurou o investimento para o momento adequado. O nosso principal foco é atender aos nossos clientes com a melhor qualidade e com a maior agilidade no menor prazo possível e graça ao apoio que todo o governo nos concedeu desde quando chegamos aqui e agora no presente momento, as conversas que tivemos com Belivaldo e toda a sua equipe também fortaleceu a nossa visão e a determinação de que fizéssemos o investimento aqui. Nosso objetivo é que essa linha esteja em produção no quarto trimestre deste ano. O investimento aqui, hoje, é na ordem de R$ 60 milhões”, explicou.

Empregos

Atualmente, a unidade está empregando diretamente 240 funcionários. Com a expectativa de gerar outros 100 empregos aproximadamente, serão cerca 340 gerados ao todo. Para Marcelo, 38 anos, técnico em segurança do trabalho, que trabalha na Cerâmica há dez anos, a expansão significa mais empregos e desenvolvimento para região. “Nós temos a intenção de alavancar a produção mensal. Isso é muito importante para a geração de emprego aqui, na região, a gente tem a intenção de criar 100 empregos diretos e mais ou menos uns 40 indiretos com essa terceira linha, que a gente tem uns terceirizados que trabalham para a gente a aração da argila. Moro aqui em Socorro, a fábrica foi muito importante para a minha vida, para o desenvolvimento profissional, crescimento pessoal e aprendizado”, frisou.

De acordo o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, a ação é fruto do compromisso do governador e sua política econômica de incentivar a geração de empregos e renda para os sergipanos. “A empresa faz parte do PSDI que é um Programa de Subsidio de Desenvolvimento da Indústria em Sergipe. É claro que quando você aumenta a produção também gera imposto, mas esse programa decididamente é o melhor do Brasil porque o governo estimula a contratação de empregados, estimula o aumento da produção sem olhar tanto a arrecadação. Nós temos essa compreensão de que a indústria ela tem um uso intensivo de mão de obra e, num momento em que o desemprego é uma realidade no Brasil, o governo tem esse olhar. Então nós temos a satisfação de ver quando uma indústria pega aquele componente da renúncia fiscal responsável, ela utiliza para investir, para gerar novos empregos”.

Governo

A assinatura do protocolo de intenções entre a empresa e o Governo de Sergipe para o projeto de expansão ocorreu em dezembro de 2019. Desde então, a gestão estadual vem avançando no fortalecimento do setor, com ações como a modernização regulatória no ramo do gás natural e a redução do ICMS deste insumo para uso industrial. O anúncio também se relaciona diretamente com a recente aprovação da nova Lei do Gás (Lei 14.134), ocorrida em abril, que vem gerando boas perspectivas ao segmento.

“Para o estado é uma coisa muito animadora por conta dos empregos, pois praticamente dobra a produção. A legislação, assinada pelo governador Belivaldo, foi uma antecipação para a chegada do gás. O gás é o insumo mais caro para a produção da cerâmica. Ele representa 30% do custo. Quando o governo do Estado reduziu o ICMS do gás, foi significativo, decisivo pra a expansão da empresa”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, José Augusto Pereira.

Junto com a Indústria Vidreira do Nordeste (IVN), localizada em Estância, a Cerâmica Serra Azul é a maior consumidora de gás natural de Sergipe, mesmo antes da ampliação. Segundo o diretor-presidente da Sergas, Valmor Barbosa, a distribuidora de gás canalizado, a Sergas, vem sempre dialogando com a Serra Azul e com as outras empresas consumidoras de gás no intuito de oferecer melhores condições e estimular o mercado. “Hoje, aqui, nós visitamos a expansão dessa ampliação e a importância dessa nova lei do gás é justamente isso, porque vai criar um mercado mais competitivo, de mais oportunidade, de mais supridores do gás, e isso para competitividade, para o comércio e para indústria é muito importante porque o gás é um energético de transição, o gás é importantíssimo, essas grandes indústrias, principalmente a siderúrgica, a cerâmica e a vidreira necessitam dessa matéria-prima”, destacou.

A Serra Azul é a segunda indústria que anuncia expansão dos negócios em Sergipe, graças à política fiscal que tem sido adotada pelo Estado. Em outubro de 2020, a IVN iniciou suas operações de expansão com aumento de 70% da capacidade produtiva, investindo R$ 100 milhões e aumentando o quadro de trabalhadores de 140 para 300.

As ações de apoio ao setor industrial adotadas pelo Governo de Sergipe incluem ainda o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), que oferece incentivos fiscais e locacionais, como suporte a empresas novas e já instaladas no estado.

Também estiveram presente na visita, o prefeito Padre Inaldo (Nossa Senhora do Socorro), o deputado federal Laércio Oliveira, que foi relator da Lei do Gás no Congresso Nacional; o superintendente executivo da Sedetec, Marcelo Menezes; os ex-prefeitos Zé Franco e Tonho da Caixa (Socorro); além de outras lideranças da região.

Carmelo Fior e Serra Azul

A Cerâmica Serra Azul integra o portfólio do Grupo Carmelo Fior, empresa do setor cerâmico fundada em 1989. Com matriz localizada no município de Cordeirópolis, região central de São Paulo, a Carmelo Fior conta com cinco marcas e possui quatro unidades fabris nos estados de São Paulo, Sergipe e Santa Catarina. O grupo está entre os seis maiores produtores de cerâmica do mundo.

A fábrica Serra Azul é a terceira unidade da empresa e atende às regiões Norte e Nordeste. Instalada em Sergipe desde 2010, a indústria conta com jazidas próprias e maquinários de alta tecnologia e precisão, produzindo a cartela de revestimentos da marca Arielle.

Foto Mário Sousa