Condutor embriagado se envolve em acidente, colide em um poste e deixa três feridos

Policiais da CPTran registraram um acidente por volta das duas da manhã desta sexta-feira (02) quando um condutor perdeu o controle de seu veículo na avenida Augusto Franco (antiga Rio de Janeiro) e acabou provocando um acidente que deixou três passageiros feridos.

Segundo o condutor, um caminhão fechou o seu caminho fazendo com que ele perdesse o controle do veículo vindo a colidir com poste. Ainda segundo o condutor, o caminhão evadiu-se do local.

Ao realizar o teste do etilometro ( bafômetro), foi constatado 0.55 mg/ l de álcool no ar expelido (a partir de 0.34 mg/ l, o condutor deve ser levado a delegacia).

Os três passageiros foram atendidos pelo SAMU e corpo de bombeiros( um dos passageiros ficou preso as ferragens), sendo levados ao hospital.

Já o condutor, foi levado a delegacia para o devido flagrante e consequentemente, responder por lesão corporal qualificada( quando o condutor provoca lesão em acidente de trânsito após ingerir bebida alcoólica).

Informações e foto CPTran