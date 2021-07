EDVALDO RECEBE PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AUTOMOBILISMO

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta sexta-feira, 2, em seu gabinete, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra. Em visita à capital sergipana para a 1ª etapa do Campeonato do Nordeste de Kart, que ocorre até este sábado, 3, no Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla da Atalaia, o presidente da entidade agradeceu a Edvaldo pela parceria da Prefeitura com a CBA e com a federação local, formalizada recentemente com a renovação do Termo de Comodato para gestão do kartódromo. O presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares, e o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca, também participaram do encontro.

“Fico muito feliz em receber Giovanni Guerra, presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo. Recentemente, assinamos um Termo de Comodato com a federação local e esse novo momento que começamos a viver, se fortalece hoje, com a presença de Giovanni, porque demonstra o apoio do automobilismo nacional ao projeto que estamos construindo, em um nível mais elevado, e que já começa com a realização da primeira etapa do Campeonato Nordeste aqui em nossa capital, trazendo turismo, desenvolvimento e movimentando a nossa economia. Estamos trabalhando para potencializar, cada vez mais, o kartismo em nossa cidade, para que no futuro possamos projetar Aracaju para o Brasil e para o mundo”, destacou o prefeito.

Da mesma forma, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra, expressou seu entusiasmo por retornar à capital na condição de presidente da entidade e ressaltou que “essa parceria trará muitas novidades para Aracaju e para Sergipe”. “Poder conhecer o prefeito Edvaldo foi maravilhoso. Ele joga no nosso time e nós jogamos no time dele. Como pessoa, é fantástico poder retornar à Aracaju, e como presidente da Confederação Brasileira é um orgulho muito grande começar por esta cidade as minhas realizações, porque fui eleito para poder fazer o automobilismo acontecer no Nordeste e estamos fazendo isso acontecer, pela primeira vez, aqui, com essa prova do Campeonato Nordeste de Kart, que se inicia Aracaju”, declarou.

Presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca reforçou o agradecimento. “Ficamos muito satisfeitos com o apoio do prefeito para que o kartódromo se torne um kartódromo internacional, porque isso possibilitará, o mais rápido possível, que a gente possa ter, também em Aracaju, campeonatos de níveis nacional e internacional. A renovação do comodato demonstra a sensibilidade de Edvaldo com a modalidade esportiva e será de suma importância não só para a capital, mas para Sergipe porque, com os eventos que poderemos trazer, toda uma cadeia será movimentada, como já está sendo, nesta 1ª Etapa do Campeonato Nordeste, em que estamos recebendo pilotos de diversas regiões do país”, reiterou.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho Vitale, o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto Dantas, e o secretário municipal do Esporte e Lazer (Sejesp), Sérgio Thiessen.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA