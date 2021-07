Equilíbrio Fiscal implantado em Sergipe avança de conceito

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, nesta sexta-feira (02) que a constante busca pelo equilíbrio fiscal implantada no estado de Sergipe desde o primeiro dia de governo fez com que avançássemos do conceito C para o B na classificação de reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

– Essa é uma conquista importante para o estado e marca uma nova etapa no financiamento dos investimentos que Sergipe precisa para seu desenvolvimento, considerou Belivaldo.

A nota B equivale a um selo de contas equilibradas que garante aos possíveis credores a responsabilidade fiscal do ente. É o mesmo que dizer que o estado não gasta mais do que arrecada e tem capacidade de pegar novos empréstimos para investir em sua infraestrutura (rodovias, escolas, hospitais etc).

O avanço nesta escala, que vai de A até D, é fruto de um trabalho feito há quatro anos. Resultado que a sociedade já vem percebendo com o pagamento dos salários dentro do mês, o 13º salário sem parcelamentos, recuperação de rodovias, nova obras de infraestrutura de turismo, dentre tantos outros.

O estado poderá a partir de agora ter acesso a um maior volume de operações de crédito, nacionais e internacionais – com o BID ou Banco Mundial, por exemplo, com condições mais vantajosas para financiamentos de obras públicas, contando com a garantia da União, o que facilita a chegada de mais investimentos para Sergipe.