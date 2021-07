Gestores de Rosário do Catete reúnem-se com representantes da Heringer

Com intuito de buscar parcerias para criar oportunidades de empregabilidade para os moradores de Rosário do Catete, o prefeito interino Magno Viana Monteiro dos Santos, os secretários municipais Antônio Monteiro dos Santos (Governo) e Wagner Mota Quintela (Planejamento, Orçamento e Gestão) reuniram-se nesta quinta-feira (1º), com representantes da Heringer Fertilizantes, Tiê Prata (gerente comercial) e João Alves (supervisor administrativo).

O prefeito interino Magno Monteiro destacou que tem buscado parcerias com as empresas instaladas em Rosário do Catete. “Nestas visitas colocamos os serviços municipais à disposição, pois com políticas públicas incentivamos a geração de empregos, que possam contribuir para o desenvolvimento de Rosário do Catete. Reafirmo que nosso município tem um quadro humano capacitado para atuar nestas unidades industriais. Neste período, já visitamos a Mosaic, a Estre e agora a Heringer com o objetivo de buscar condições para a empregabilidade da população”, afirmou o gestor.

A fábrica de fertilizantes Heringer foi instalada em Sergipe há 16 anos e está retomando as atividades neste mês por meio dos benefícios fiscais concedidos à empresa até dezembro de 2028, por meio do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI), do Governo do Estado de Sergipe. A expectativa é que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos.

