Hospital de Cirurgia abre inscrições para vaga ociosa em Residência Médica

A Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia (FBHC) comunica que, a partir deste sábado, 3 de julho, estarão abertas as inscrições para seleção de candidatos ao preenchimento de vaga ociosa para residente no Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva, credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC.

As inscrições seguem até esta segunda-feira, 5 de julho, sob pagamento de taxa de R$ 350,00 e devem ser feitas no site do Hospital de Cirurgia: www.hospitaldecirurgia.com.br/inscricao/.

Para conferir os pré-requisitos e documentação necessária para inscrição, confira o edital disponível no site do Hospital de Cirurgia: www.hospitaldecirurgia.com.br/wp-content/uploads/2021/07/EDITAL-03-2021-MEDICINA-INTENSIVA.pdf.

O que?

Inscrições para seleção de preenchimento de vaga para o Programa de Residência Médica em Medicina Intensiva.

Quando?

De 03/07/21 a 05/07/21.

Onde?

www.hospitaldecirurgia.com.br/inscricao/

