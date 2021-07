JACKSON BARRETO RECEBE RECONHECIMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE

O ex-governador Jackson Barreto recebeu na manhã desta quarta-feira, dia 30/06, os representantes do Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude (Conejuve) que fizeram a entrega da Comenda Parceiros da Juventude “Professor Almir Garcez” ao ex-governador.

O ex-governador agradeceu a homenagem e disse estar muito feliz pelo reconhecimento do seu trabalho em prol da juventude sergipana.

“Fico feliz pela lembrança do Conselho da Juventude de tudo que fizemos no meu governo. Eu sempre apoiei e fiz questão de receber as Juventudes.” Ressaltou Jackson Barreto.

Durante o encontro, o presidente do Conselho Jonathan Hora, lembrou que a efetivação das políticas públicas para as Juventudes avançaram no governo de Jackson Barreto.

“Foi no governo de Jackson que tivemos a criação do Conejuve através da lei 7.815/2014, do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de Juventude, e a criação da Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e da Juventude. Através destes espaços nós conseguimos avançar na construção de programas que beneficiaram milhares de jovens.” Destacou o presidente Jonathan Hora.

“Durante os próximos dias nós estaremos realizando diversas ações do Conejuve, dentre elas está a entrega das Comendas Parceiros da Juventude, que homenageia as pessoas e organizações que contribuem para o desenvolvimento das políticas de juventude em Sergipe” Finaliza o presidente.

Por Nélio Miguel Jr