Laércio visita Cerâmica Serra Azul ao lado do governador Belivaldo e padre Inaldo

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) realizou na manhã desta sexta-feira, 02, ao lado do governador Belivaldo Chagas (PSD), do prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP), secretários estaduais e municipais, uma visita a Cerâmica Serra Azul, localizada no Distrito Industrial de Socorro. A indústria anunciou uma nova linha de produção em abril deste ano, que vai aumentar de 2,1 para 3,1 milhões de metros quadrados de revestimento cerâmico por mês.

A terceira linha de produção representa um investimento estimado em R$ 60 milhões e a expectativa é de que entre em operação ainda este ano. A expansão da Serra Azul teve como grande incentivador o Governo do Estado, graças à política fiscal que foi adotada com a redução do ICMS do gás natural para uso industrial, além das outras adequações regulatórias e tributárias, através do PSDI.

A aprovação da Nova Lei do Gás também contribuiu para um novo cenário de estímulo para o crescimento das indústrias nacionais. A terceira linha da Serra Azul possibilitará um aumento de 50% da sua produção e geração de 100 novos empregos diretos.

“É gratificante ver as empresas investindo. É uma conquista que simboliza todo o esforço do Governo do Estado, ao oferecer incentivos fiscais e todas as condições para essa ampliação, e a perspectiva que se abre a partir da Nova Lei do Gás, que poderá alavancar uma transformação no parque industrial brasileiro, principalmente nas indústrias com consumo intensivo de gás, como no caso da cerâmica de revestimento. Isso só mostra que nós estamos no caminho certo, proporcionando mais empregos e crescimento para o Estado. Quero dar os meus parabéns para o governador Belivaldo Chagas pela iniciativa”, disse Laércio.

O Diretor Industrial da Serra Azul, Eduardo Roncoroni Fior, agradeceu ao empenho do deputado federal Laércio Oliveira como relator da Nova Lei do Gás. “O trabalho de Laércio com a aprovação desta lei foi fundamental para todo o país. É importante para o desenvolvimento econômico, pois vai trazer mais competitividade, geração de empregos e pujança para o setor da indústria. Para nós foi um ponto divisor na decisão de realizar essa ampliação, porque a gente fica mais competitivo e com isso poderemos atender as necessidades do mercado”, pontuou.

Serra Azul

A Serra Azul pertencente ao grupo Cerâmica Carmelo Fior, uma empresa familiar fundada em 1989 que atua no setor cerâmico, tendo como objetivo produzir pisos e revestimento para o mercado interno e externo. A empresa tem origem no Estado de São Paulo, são 31 anos no mercado, sendo 11 anos instalada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro.

São aproximadamente 1.200 funcionários e 270 em Socorro. Com a ampliação, a indústria passará a contar com mais de 300 funcionários.