PERITOS OFICIAIS REALIZAM MANIFESTAÇÃO EM FRENTE À SSP NA PRÓXIMA SEGUNDA

Em um ato de manifestação, os Peritos Oficiais de Sergipe estarão na segunda-feira, 5 de julho, em frente à sede da Secretaria de Segurança Pública, às 7h para que possam, enfim, se reunir com o secretário de Segurança Pública, João Eloy de Menezes.

A última vez que o secretário recebeu a entidade sindical foi no final do ano de 2018, com a sinalização que iria encabeçar a luta para a valorização das carreiras periciais de Sergipe, porém, cessou o diálogo com os profissionais, desde aquele momento. A categoria tentou de todas as formas o diálogo por meio de ofícios, que, sequer, foram respondidos.

O principal pedido da categoria é para que a SSP seja o catalisador do diálogo com o Governo do Estado a respeito da minuta de um projeto elaborado em 2017, com aval da Secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do Estado. e que hoje se encontra estacionado na Secretaria Geral de Governo.

O projeto estabelece a reestruturação das carreiras periciais, modifica a progressão da carreira e inclui a indenização por atividade voluntária, visto que, atualmente, os peritos sergipanos têm o pior salário do país, uma discrepância de quase 49% em relação à média nacional, e as carreiras periciais são as únicas da SSP que não possuem um plano salarial com base nas carreiras.

Enquanto algumas carreiras são tratadas a pão-de-ló, os Peritos Oficiais são forçados a se contentarem com as migalhas.

Por Diego Rios