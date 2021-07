Prefeitura de Barra dos Coqueiros entrega 4 mil cestas básicas do programa comida na mesa 

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros realiza, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, a entrega das cestas básicas as 4 mil famílias beneficiadas pelo Programa Comida na Mesa. A entrega teve início na quarta-feira, 30, na Atalaia Nova e no povoado Olhos D’Água. Na quinta, 1, as entregas aconteceram em onze bairros da sede da cidade; e segue durante esta sexta-feira, 2, em cinco povoados.

O Programa Comida na Mesa – desenvolvido através de recursos próprios -, tem como objetivo assegurar o direito à alimentação as famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social no município de Barra dos Coqueiros. Ao todo, o programa já doou cerca de 24.000 cestas básicas nos seis primeiros meses da gestão do prefeito de Barra, Alberto Macedo.

O gestor Alberto Macedo esteve acompanhando as entregas durante a quarta-feira, 30, e falou sobre a importância do programa para as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social dentro do município. “O Programa Comida na Mesa é uma das nossas prioridades. A nossa administração tem se empenhado ao máximo para cuidar das pessoas, levando dignidade para os lares dos barracoqueirenses, principalmente, neste momento tão difícil que estamos passando [de pandemia]. Até esta sexta-feira, dia 2, estaremos distribuindo 4.000 cestas básicas que são adquiridas através de recursos próprios do município”, destaca o prefeito Alberto Macedo.

Os bairros contemplados são Centro, Olimar, Marivan, Moisés Gomes, Prisco Viana, Rio das Canas, Bairro Baixo, Andorinhas, Caminho da Praia, Loteamento Suzana Azevedo, Riomar, Atalaia Nova. Já os povoados são Olhos D’Água, Capuã, Jatobá, Touro, Canal de São Sebastião e Pontal da Ilha. Além do Residencial Marcelo Déda e da comunidade do MOTU.

Para evitar aglomerações nos Pontos de Retirada do benefício na sede da cidade, foi organizada uma logística de distribuição dos cadastrados por bairros e por ordem alfabética, sendo de A a L no turno da manhã (9h às 12h) e de M a Z no turno da tarde (14h às 17h). “Observamos de forma atenta às normas sanitárias conforme orientações para evitar a proliferação da Covid-19 e estamos realizando as entregas de forma descentralizada na sede do município, bem como nas localidades mais distantes”, explica a secretária de Assistência Social, Emilly Regina.

Ainda de acordo com a secretária [Emilly Regina] a entrega dos próximos meses continuará sendo realizada durante a última semana de cada mês. E é preciso que os beneficiários dirijam-se aos locais de entrega munidos dos seguintes documentos (RG e CPF) como também da Carteira do programa.

Fonte: Lucas Iam/ Secom Barra dos Coqueiros