Prefeitura de Itabaianinha antecipa 50% do décimo terceiro dos servidores

Nesta quinta-feira, 1° de julho, o prefeito do município de Itabaianinha, Danilo de Joaldo, anunciou a antecipação de 50% do décimo terceiro salário dos servidores públicos do município.

Vale ressaltar que a gestão também antecipou o pagamento do salário do mês de junho para o último dia 22, como forma de fomentar a economia local e garantir com que os itabaianinhenses pudessem passar os festejos juninos com dinheiro no bolso.

“Nossa gestão trabalha para garantir a satisfação do servidor público e para que a economia possa girar dentro do nosso município. A antecipação do décimo terceiro garante dignidade e também circulação de renda e garantia de mais postos de trabalho. Itabaianinha volta a ser protagonista do circuito econômico do Estado, essa é nossa meta”, disse o prefeito.