Prefeitura de Simão Dias entrega obra da praça do povoado Pau de Leite

Nesta sexta-feira, 02 de julho, a Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, entregou a obra da Praça Adolfo Firmo Costa, na comunidade Pau de Leite.

A obra é fruto de emenda parlamentar do ex-senador Antônio Carlos Valadares, que destinou R$270.476,19, por meio do Ministério do Turismo.

A obra trouxe uma cara nova para o povoado e levou qualidade para o espaço de lazer da comunidade.

Na oportunidade o prefeito Cristiano Viana agradeceu a Deus por tê-lo dado a oportunidade de estar presente durante a entrega da praça e acrescentou que “com fé em Deus, até o final do ano muitas coisas boas ainda virão, não só no povoado Pau de Leite, mas para todos os povoados de Simão Dias”.

Estiveram presentes, o prefeito municipal, Cristiano Viana, o vice-prefeito, Renaldo Prata, o ex-senador Valadares, autor da emenda, o ex-deputado federal, Valadares Filho, além dos vereadores e secretários municipais.

ASCOM – Prefeitura Municipal de Simão Dias.