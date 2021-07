Radialistas Recolhem Assinaturas Do Abaixo-Assinado E Vão Entregar Ao Governador Para O Asfalto Da Rua Da Palha

Os radialistas Acrísio Gonçalves e Magno de Jesus, com a colaboração da jovem Tamires Nunes já começaram a recolher as assinaturas de um abaixo-assinado que foi realizado no dia 10 de novembro do ano passado e que em breve, será protocolado e entregue ao Governo do Estado.

O referido abaixo-assinado, vem reivindicar a pavimentação asfáltica para a construção da estrada do Distrito Rua da Palha, localizado no município histórico de Santa Luzia do Itanhy.

A moradora da Rua da Palha, Tamires Nunes, que ajudou aos radialistas à recolher as assinaturas, destacou que, quando o professor Acrísio Gonçalves e o radialista Magno de Jesus estiveram na sua casa, ela foi pega de surpresa mas não deixou de abraçar a causa porque ela estudou no Colégio Estadual Comendador Calazans e sentiu na pele a dificuldade de chegar até a esse estabelecimento de ensino. “Quando chovia a gente perdia aula porque a estrada, que estava com muita lama, impedia o ônibus de seguir viagem, e isso continua”, disse Tamires, acrescentando que ela tem um filho e espera que ele não passe o que ela passou. “Também espero que o governador aceite esse nosso pedido. A gente merece um benefício desse”, completou.

Este abaixo-assinado foi direcionado para os assinantes que residem no referido povoado, para os taxistas que fazem linha entre Estância e a Rua da Palha, como também para os moradores dessas duas cidades próximas que utilizam bastante o acesso à esse povoado tradicional e turístico.

Uma das páginas do abaixo-assinado totalmente preenchida

Leia a baixo os motivos que levaram os citados radialistas a se comprometer com os moradores da Rua da Palha e consequentemente a encabeçarem este movimento.

Santa Luzia do Itanhy, 10 de Novembro de 2020.

Ilmo. Sr.

Governador Belivaldo Chagas Silva

Governador do Estado de Sergipe

Nós, abaixo-assinados, MORADORES DO POVOADO RUA DA PALHA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO ITANHY, vimos requerer de V.S.ª que

O Governo do Estado de Sergipe venha pavimentar com malha asfáltica a estrada do Povoado Rua da Palha, localizada no município histórico de Santa Luzia do Itanhy, para melhor servir os seus moradores e os seus visitantes.

pelos seguintes motivos:

Os antigos e populosos Povoados: Rua da Palha, Pedra Furada e São Gonçalo (este possuindo ruínas de uma igreja jesuítica de mesmo nome, constante em documentos do século XVIII) do município de Santa Luzia do Itanhy, que juntos perfazemos um total de quase 3.000 habitantes, cujos moradores são localizados às margens da maré, dos mangues (berço da vida marinha), sendo também um importante lugar onde residem estudantes, artistas, cordelistas, taxistas, quilombolas, pescadores, plantadores, catadores de mariscos, catadores de mangaba e possuidora de uma culinária invejável na região Sul do Estado. São comunidades visitadas por gente de muitos lugares. Como transportamos nossos produtos para as cidades em moto, carro ou ônibus, as péssimas condições das estradas deterioram nossos veículos mais depressa, por enfrentarem a lama ou a poeira. Acreditando que o Governo possa se sensibilizar com os reclamos e as necessidades do seu povo, vimos através deste, solicitar de Vossa Senhoria a pavimentação dessa estrada que liga a Linha Verde, aos ditos povoados que, em sua continuidade, partindo da Rua da Palha, interliga à vizinha Estância, juntas totalizam aproximadamente 12 km. Essa estrada vai impulsionar o Turismo no município, além de facilitar o acesso das pessoas das cidades próximas ou distantes. Ainda vale lembrar, que nos tempos invernosos, os estudantes são, algumas vezes, impedidos de ir à única escola do Estado (Colégio Estadual Comendador Calazans).

Em razão disso, solicitamos de V.S.ª o máximo empenho para solucionar esta situação.

Por Magno de Jesus