Reunião Positiva Do Prefeito De Indiaroba, Adinaldo Nascimento E O Empresário Teixeira Caminhões

Na noite desta quinta – feira, 01 de julho aconteceu na sede da Prefeitura Municipal de Indiaroba, uma reunião entre o Prefeito de Indiaroba Adinaldo nascimento e o Empresário Teixeira Caminhões, para tratar de investimentos e parcerias feitas para o desenvolvimento da cidade.

Na reunião, Adinaldo Nascimento, fez as saudações ao Presidente da Câmara Municipal de Indiaroba, Moacir César Góis, o Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Marcos Sertanejo e o Assessor de Comunicação da Prefeitura André Menezes, que estavam presentes na reunião, falou do quanto é importante buscar parcerias que possam trazer benefícios na geração de emprego, renda, na divulgação do setor turístico e comercial do município, buscando fomentar ainda mais a economia, trazendo perspectivas de fomento ao crescimento da cidade, que a vinda de Teixeira Caminhões a cidade é importante, tendo em vista que o pós-pandemia será de retomada do setor econômico de Indiaroba.

O Prefeito Adinaldo Nascimento, salientou que a vinda da Rede Rio FM 101,5 para a região, é de extrema importância para que empresários e comerciantes possam divulgar melhor os seus serviços e produtos, trás democratização aos meios de comunicação e abertura para que a sociedade se mantenha informada.

Adinaldo Nascimento aproveitou para externar o potencial turístico de Indiaroba, tanto no meio rural, quem vem crescendo consideravelmente quanto, nas praias, bacias naturais, a gastronomia da cidade, que já é fato na região e em todo estado. “Hoje temos a melhor impada de Sergipe, quem vem da comunidade de Terra Caída, hoje a nossa cidade foi reconhecida como a cidade que produz a melhor Pokan do Brasil”.

Já o empresário Teixeira Caminhões, falou que se deslumbrou com a cidade, com a organização da gestão e a limpeza das vias públicas, que ver uma cidade tão bem, administrada assim, atrai investimentos e empresas, que possam trazer emprego e renda para as pessoas.

Teixeira ainda falou, que se sente orgulhoso de ver que Indiaroba tem um prefeito que não mede esforços para a melhoria da vida de todos, que as obras que estão sendo feitas, irão fazer com que cada cidadão esteja cada vez mais tendo o seu direito de cidadania adquirido e que o Prefeito Adinaldo Nascimento possa contar com ele para trazer mais investimentos para a população.

Por fim, Teixeira Caminhões colocou a disposição as suas empresas e a Rede Rio FM 101,5 para divulgar a cidade, as ações da prefeitura e da Câmara Municipal de Indiaroba, que vem desempenhando um importante papel na condução do município em conjunto com a Prefeitura de Indiaroba.

Sendo assim, fica firmado o compromisso entre a gestão municipal de Indiaroba, com o Grupo Teixeira, para trazer investimentos, publicidade e buscar novas parcerias para que ambos possam melhorar ainda mais a vida de cada pessoa residente na cidade, fazendo com que Indiaroba saia na frente no pós – pandemia.

Por André Menezes