Rogério diz que depoimento da CPI aumentou supeição de corrupção no Ministério da Saúde

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) declarou, em entrevista à CNN nesta sexta-feira (2), que o depoimento de Luiz Paulo Dominguetti na CPI da Pandemia aumentou a suspeição de corrupção dentro do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Dominguetti afirmou que o então diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias pediu propina de US$1 por dose de vacina que seria comprada pelo Ministério.

“Eu acho que foi pior para o governo porque envolveu e reafirma, porque em nenhum momento ele negou que tenha sido solicitado a ele propina para a comercialização de vacinas por funcionários do ministério. Então, eu acho que trouxe o governo mais ainda pra dentro da CPI e aumenta a suspeição sobre a corrupção dentro do Ministério da Saúde na compra de vacinas”, disse o senador Rogério.

Para o senador petista, o que chama mais atenção é que o governo Bolsonaro tenha se utilizado de intermediários para comprar vacinas, já que essa compra poderia ter sido feita de forma direta com os laboratórios internacionais.

Durante a entrevista, o senador sergipano também avaliou que a ida de Dominguetti à CPI foi uma grande confusão, pois ele teria tentando desqualificar outro depoente, o deputado Luis Miranda (DEM-DF), que denunciou a proposta de propina na compra de outra vacina, a Covaxin. De acordo com o senador Rogério, a CPI deve agora seguir e apurar a denúncias que são mais consistentes, que é a Covaxin.

