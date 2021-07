Salário de dezembro de 2020 será pago até o dia 9 de julho, diz secretária de Maruim

O gerente-executivo do Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), Janderson Alves, e comissão de trabalhadores reuniram-se, na manhã desta quinta-feira, 1º de julho, com a secretária de saúde do município de Maruim, Marilene Dória, e recebeu a garantia dela que até o dia 9 de julho será creditado na conta dos servidores o salário atrasado de dezembro de 2020.

Além deste pagamento, ficou confirmado que o salário de junho será pago até o quinto dia útil de julho, ou seja, até a próxima quarta-feira. Caso não seja creditado, haverá a retomada da greve, na quinta-feira, 8, como já havia sido deliberada recentemente.

Segundo o representante do Sintasa, a reunião serviu para obter da gestora respostas concernentes às reivindicações já manifestadas pela categoria. “Conseguimos avanços importantes, bem significativos e estamos confiantes que tudo o que foi prometido pela secretária será cumprido”, afirmou Janderson Alves.

Outra reivindicação atendida foi em relação às férias atrasadas. A secretária garantiu que a partir desta quinta-feira foi liberada as férias de forma escalonada. Só para se ter uma ideia do avanço, há mais de um ano não havia liberação.

Escalas e auxílio-alimentação

No tocante às escalas de trabalho no Hospital Nossa Senhora Boa Hora, que mensalmente estava mudando, tendo rodízio mensal, a resposta foi de que a escala iniciada neste dia permaneça por três meses. Isto é, o rodízio será trimestral, como forma de experimento.

Sobre o auxílio-alimentação, que atualmente não existe para nenhum trabalhador, seja auxiliar ou técnico de enfermagem ou motorista, por exemplo, mesmo alguns fazendo plantão e trabalhando 24 horas, o pedido do Sintasa era de que haja o recebimento imediato deste benefício. Diante disto, a secretária de saúde disse que dentro de 30 dias dará uma resposta sobre este ponto.

Durante a reunião, o gerente do Sintasa oficializou a secretária com uma minuta da proposta do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) dos trabalhadores da saúde do município de Maruim. “Ela foi bem solícita e já deixou uma reunião agendada para o próximo mês para discutir este assunto e outras reivindicações da categoria”, disse Janderson Alves. A reunião será dia 5 de agosto, às 8 horas, na própria Secretaria de Saúde.

“Nossa expectativa é que possamos avançar cada vez mais nas reivindicações tão merecidas destes trabalhadores, que são guerreiros da saúde aqui do município. Agradecemos também a abertura do diálogo com a secretária de saúde e com toda gestão. Não queremos somente cobrar salário, mas melhores condições de trabalho, que acaba beneficiando a todos: trabalhadores, usuários e os gestores”, concluiu o gerente do Sintasa.

Sintasa