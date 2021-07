São Cristóvão retoma vacinação contra a covid-19 da população geral

A prefeitura de São Cristóvão retoma a vacinação contra a covid-19 da população geral sem comorbidades a partir desta sexta-feira (2), a partir das 10h, com a ampliação da faixa etária para os que possuem 39 anos ou mais. No final de semana a ampliação segue avançando: no sábado (3) e no domingo (04) podem se vacinar as pessoas com 38 anos ou mais.

Além disso, continuam se vacinando as pessoas que pertencem aos grupos prioritários. São elas: gestantes e puérperas com ou sem comorbidades, pessoas com comorbidades, profissionais e estagiários da educação, da saúde, trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros.

As equipes de saúde continuam realizando a vacinação dos trabalhadores industriais e da construção civil in loco, mediante solicitação à Secretaria de Saúde do Município.

Confira o calendário:

Sexta (02): 39 anos + (das 10h às 12h e das 13h às 16h)

Sábado (03) e Domingo (04): 38 anos + (das 9h às 12h e das 13h às 16h)

Documentação

Para se vacinar basta apresentar identidade, CPF ou cartão SUS, comprovante de residência de São Cristóvão no nome da pessoa ou de alguém que possa comprovar vínculo e documentação específica caso pertença a um grupo prioritário.

Pontos de vacinação do FIM DE SEMANA:

Sábado (03) das 10h às 12h e das 13h às 16h

Domingo (04) das 9h às 12h e das 13h às 16h

– UBS Massoud Jalali (Rosa Elze),

– UBS Jairo Texeira (Centro)

– Escola Glorita Portugal (Eduardo Gomes)

– Caps João Bebe Água (Rosa Maria)

– Caps Valter Correia (Alto da Divinéia).

Pontos de vacinação – segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– UBS Masoud Jalali (Rosa Elze);

– UBS Mariano Nascimento (Rosa Maria); lá

– Escola Glorita Protugal (Eduardo Gomes);

– UBS Jairo Teixeira (Centro);

– UBS Irônia Maria Aragão (Romualdo Prado);

– UBS Sinval José de Oliveira (São Gonçalo);

– UBS Raimundo Aragão (Divineia);

– CAPS Valter Correia (Alto da Divineia);

– CAPS João Bebe Água (Rosa Maria).

Pontos de vacinação – Segunda, quarta e sexta, das 9h às 12h e das 13h às 16h:

– EMEF Raimundo Francisco dos Santos (Luiz Alves)

– UBS Antônio Florêncio (Tijuquinha)

Fonte e foto assessoria