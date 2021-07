Saúde orienta usuários que não tomaram segunda dose da CoronaVac

As pessoas que deixaram de tomar a segunda dose da CoronaVac, em Aracaju, devem entrar em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para agendar a aplicação. Para esse agendamento, a Prefeitura de Aracaju disponibiliza três fluxos. Entretanto, apenas os usuários que tomaram a primeira dose da CoronaVac há mais de 28 dias podem optar por um desses procedimentos.

O primeiro é por meio da Ouvidoria, ligando para o número 0800 729 3534, opção 7, serviço a partir do qual o usuário deve fornecer os dados solicitados ao atendente. Já segunda é através do e-mail saude.ouvidoria@aracaju.se.gov.br; neste caso, a pessoa deve mandar fotos dos documentos, dos comprovantes de residência e do cartão de vacina, demonstrando a data de quando foi aplicada a primeira dose.

A terceira opção para quem não tomou a segunda dose da CoronaVac é procurar o gerente da Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de onde reside e fornecer os mesmos dados necessários para que a vacinação seja agendada.