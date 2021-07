SEAD PUBLICA EDITAL PARA CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SERGIPE

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Administração (Sead), realizará no dia 5 de setembro de 2021 concurso público para a Polícia Civil, que visa reforçar o combate ao crime organizado, expandindo investigações especializadas em Sergipe. O Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (02), publica o edital nº 1 do PCSE do certame.

Serão ofertadas 60 vagas, sendo 50 para agente de polícia judiciário e 10 para escrivão de polícia. A prova será realizada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições para o concurso iniciam às 10h do dia 9 de julho e prossegue até as 18h do dia 27 de julho de 2021, somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/pc_se_21. Em ambos os cargos a taxa de inscrição custa R$ 150,00.

A lotação dos candidatos aos cargos de agente de polícia judiciária e de escrivão de polícia será nas unidades da Polícia Civil sediadas no interior do estado, respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos aprovados nomeados e de acordo com a necessidade do órgão. As jornadas de trabalho serão de 36 horas semanais e a remuneração de R$ 4.500,00.

As vagas para o cargo estão distribuídas para ampla concorrência, para candidatos com deficiência e que se auto declararam afro descendentes. Para ambos os cargos o candidato deve ter diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Todas as informações estão disponíveis no link: https://www.sead.se.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Ed_1_PC_SE_2021_Abertura_cript-2.pdf

Ascom/SEAD