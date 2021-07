SECRETARIA DA SAÚDE DE ARACAJU INFORMA QUE NÃO UTILIZOU VACINA VENCIDA

A Secretaria Municipal da Saúde informa que o município de Aracaju não recebeu e não utilizou nenhuma remessa de vacina vencida. O lote 4120Z005 de AstraZeneca foi recebido em janeiro, com validade datada para 14 de abril, e com 12.300 doses. Todos os imunizantes desse lote foram utilizados até 6 de abril, portanto, dentro do prazo de validade estabelecido pelo fabricante.

A única dose que aparece na matéria do jornal Folha de São Paulo como utilizada após a data de vencimento foi um erro de digitação no momento de registro da vacina no Prontuário Eletrônico. Na ocasião, a servidora da sala de vacina registrou o número de lote correto no cartão de vacinação do usuário e o número errado no Sistema, causando inconsistência nas informações.

O cartão de vacinação do usuário indica que a primeira dose do imunizante, lote 4120Z005, foi administrada dia 12 de fevereiro. A segunda dose foi administrada dia 30 de maio, quando foi utilizado o lote de AstraZeneca 214VCD052W.

A SMS informa que os lotes das vacinas administradas são anotados no cartão de vacinação e qualquer dúvida pode ser esclarecida em uma Unidade Básica de Saúde.

