SÉRGIO REIS BUSCA INVESTIMENTOS PARA A AGRICULTURA EM LAGARTO

Nesta quinta-feira (1°) o ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, esteve reunido com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe (Sistema Faese/Senar), Ivan Sobral, o superintendente do Incra no estado, Victor Sande, e os empresários JP e Vinícius Mazza.

O objetivo da reunião foi buscar mais incentivos, parcerias e apoios para investimentos na agricultura orgânica em Lagarto, valorizando a agricultura familiar, os pequenos produtores, a alimentação saudável por meio dos produtos orgânicos e alavancando o setor no município.

“Reunião bastante produtiva na qual foi possível pautar ideias em benefício da agricultura orgânica no município de Lagarto, potencializando assim, o trabalho do pequeno produtor, da agricultura familiar”, disse Sérgio Reis.

Innuve Comunicação