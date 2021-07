SÉRGIO REIS CONCEDE ENTREVISTA À REDE RIO FM E CRAVA APOIO A FÁBIO MITIDIERI

A entrevista do ex-deputado federal Sérgio Reis, presidente do MDB Sergipe, à Rede Rio FM foi destaque na imprensa estadual nesta sexta-feira, 2. O ex-parlamentar não se esquivou das perguntas dos jornalistas André Barros e Priscila Andrade, que comandam o Jornal da Rio e caminharam por temas como Eleições 2022, construção de casas em Sergipe, gestão municipal e emendas do deputado federal Fábio Reis (MDB), irmão de Sérgio.

Assim que o assunto foi a formação da chapa para a disputa ao Governo ano que vem, Sérgio fez questão de reforçar o apoio a uma pré-candidatura do amigo e deputado federal Fábio Mitidieri. “Ele está preparado, já foi vereador na capital, já tem vários mandatos de deputado federal, é uma pessoa com a capacidade de articulação incrível, um parlamentar muito presente em suas bases, conhece o interior, tem serviço prestado em todos os municípios. É uma pessoa que tem visão. E eu acho que ele tem projeto para o estado de Sergipe galgar o crescimento esperado”, afirmou.

Quando perguntado sobre o anúncio de Belivaldo Chagas do seu sucessor, Sérgio disse acreditar que será em breve, uma vez que o governador está ouvindo, dialogando e tem feito consultas diante do seu grupo político, que espera a confirmação do nome possivelmente no final de julho, período em que acontece a celebração da Festa de Senhora Sant’Ana, em Simão Dias, prazo indicado pelo próprio Belivaldo.

Unidade do bloco

“A gente torce para que no final todos estejam no mesmo palanque. A gente tem procurado conversar, dialogar. O governador Belivaldo Chagas tem defendido esse entendimento. Tem mostrado que nas últimas eleições quando todos nós estivemos unidos o resultado foi positivo. E claro que quando se divide há perdas para ambos os lados. A gente vai trabalhar até o último dia com a possibilidade de permanência de todos os integrantes do bloco.”

Danielle Garcia

“Eu tenho uma opinião e disse isso já aos meus colegas: existe um nome aí que está circulando, que pode ser verdade ou não, que é o de delegada Danielle Garcia ser candidata a senadora. Caso ela seja candidata a senadora, esse é um nome da oposição que, ao meu ver, agrega muito e que tem peso gigantesco na próxima eleição. É uma candidata fortíssima. Diferente de Alessandro [Vieira], ela é uma pessoa simpática, afável.”

Duas mil casas

“Alfredo [Eduardo dos Santos] é um correligionário nosso do MDB que está à frente da Secretaria Nacional de Habitação. Uma pessoa muito bem capacitada, que tem um conhecimento técnico gigantesco e uma habilidade política extraordinária. Esse ano, na Comissão de Orçamento, nós ajudamos a alavancar o orçamento para a construção de casas populares para R$ 1,8 bilhão. E dentro desse orçamento há esse compromisso do secretário Alfredo de destinar cerca 2 mil unidades habitacionais aqui para o município de Lagarto.”

Emendas de Fábio

“O ano passado foi uma coisa de louco aqui. Mais de R$ 40 milhões [em emendas de Fábio para Lagarto] e a prefeitura não deixava executar as obras. Não dava para a Codevasf a liberação para uso e ocupação do solo para que a empresa pudesse iniciar a obra. Agora, depois das eleições, autorizaram a Codevasf a dar início a essas obras que estão sendo investidas aqui tanto para calçamento [em paralelepípedo] quanto para pavimentação asfáltica no município de Lagarto.”

Gestão em Lagarto

“Eu não gosto de estar falando muito assim dos meus adversários. Eu posso dizer como cidadão, não como adversário dela [da prefeita Hilda de Gustinho], que ela poderia estar fazendo muito mais. Se ela estivesse realmente comandando, se ela tivesse poder para fazer indicações técnicas, competentes, eu acredito que, dentro dela, ela faria um governo diferente. A sogra mandando em uma secretaria, a cunhada mandando em outra, o marido manda em outra, outro vereador manda em outra.”

Assessoria de Imprensa