Sheyla quer união da bancada federal na busca de recursos para Unidade Materno Infantil

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) destacou, nesta quinta-feira, 01, uma série de reuniões que vem realizando aos parlamentares que integram a bancada de Sergipe no Congresso Nacional para promover uma força-tarefa visando a garantia de recursos para equipar a Unidade Materno Infantil do Hospital da Universidade Federal de Sergipe. A parlamentar voltou a cobrar também a contratualização do serviço pela Prefeitura de Aracaju.

A vereadora lembrou da visita que realizou à Unidade. Na oportunidade, ela conversou com a superintendente, a professora Angela Nunes, que informou a necessidade de R$ 20 milhões para equipar toda a unidade. “Desde então, venho buscando os deputados federais e senadores sergipanos para que possamos nos unir e ajudar o HU-UFS, um hospital tão importante. A Unidade Materno Infantil poderá se tornar um grande centro de tratamento da mulher”, ressaltou.

Sheyla Galba agradeceu aos parlamentares que já a receberam para tratar do assunto. “Gostaria aqui de agradecer ao deputado federal João Daniel que me recebeu tão bem há duas semanas. Ele já vem ajudando o HU e se comprometeu em ajudar ainda mais a unidade. Inclusive, conversando com o senador Rogério Carvalho, já que são do mesmo partido”, pontuou.

“Eu também conversei com o senador Alessandro Vieira, que imediatamente se prontificou em discutir uma maneira para que a bancada federal possa colaborar com esses 20 milhões. Na semana retrasada, também estive com o deputado federal Laércio Oliveira, que também se prontificou a caminhar ao nosso lado para que consigamos alcançar este objetivo”, complementou.

A vereadora relembrou uma segunda visita que fez à Unidade Materno Infantil, acompanhada do coordenador da bancada federal, o deputado Bosco Costa. “Ele conheceu de perto a estrutura e viu como ela será importante para a saúde dos sergipanos, comprometendo-se a levar o pedido para a compra dos equipamentos ao Ministério da Saúde, juntamente com os demais membros da bancada”, salientou.

Para concluir a lista, Sheyla Galba relatou que foi recebida pela senadora Maria do Carmo, que nos próximos dias terá uma audiência com o ministro da Educação para que ele destine os 20 milhões necessários para o HU. “É mais um apoio, mais uma frente que encontramos para conseguir estes recursos. Com a possibilidade de que consigamos equipar a Unidade Materno Infantil do HU, o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju precisam fazer a contratualização dos serviços”, enfatizou.

A parlamentar lamentou a sinalização da Prefeitura de Aracaju de que não tem interesse na contratualização por conta da maternidade no 17 de março. “Mas, mesmo após o funcionamento da maternidade municipal, com a Lourdinha, com o Santa Isabel e HU, Sergipe ainda terá um déficit de 20 leitos. O HU irá oferecer um atendimento de médio e alto risco. Com a possibilidade de mãe e filho sejam atendidos no mesmo hospital. Precisamos unir esforços para lutar por uma saúde melhor”, concluiu.

