SOCORRO FAZ MUDANÇA NO 1º ESCALÃO E EMPOSSA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA

Em cerimônia restrita realizada na manhã desta quinta-feira, 1º, foi empossada a nova secretária de Administração, Vera Lúcia de Oliveira. A solenidade ocorreu no gabinete do prefeito Padre Inaldo e contou com a presença de poucas pessoas, obedecendo às medidas de segurança para evitar a disseminação do coronavírus. “Recebi com muita alegria o convite do prefeito para assumir essa pasta na administração. Espero contribuir para o crescimento do município. Nesse primeiro contato pude perceber o compromisso dessa gestão em atender os servidores e toda a população”, disse.

O ex-secretário de Administração, Júnior Trindade, irá assumir a secretaria de Turismo e Juventude. “Será um desafio muito grande, pois estamos vivendo em um momento difícil no país com a pandemia. A previsão é que o setor seja retomado no próximo ano. Socorro tem muito potencial cultural e religioso, precisamos mostrar isso para Sergipe. Além disso, atendendo a um pedido do prefeito Padre Inaldo, iremos desenvolver políticas públicas para a juventude”, adianta Júnior.

FORMAÇÃO

Vera Lúcia de Oliveira é formada em Administração pela Universidade Tiradentes (Unit), com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Funcionária de carreira do Banco do Estado de Sergipe (Banese), no período de 1980 a 2014, iniciou a trajetória no serviço público bancário como assistente de Serviços Bancários, passando pela Gerência de Aplicações Financeiras, Diretoria Financeira de Relações com Investimentos, chegando à presidência do Banese, entre 2012 e 2014. A nova secretaria também atuou como diretora financeira do Tribunal de Contas de Sergipe, entre os anos de 2016 e 2017.