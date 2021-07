Telha alcança a marca de 1.000 vacinados com a 1ª dose contra a Covid-19 

O Município de Telha chegou à marca de 1.030 vacinados com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número representa cerca de 32% da população, que está sendo ditribuída dentre os grupos prioritários e população, em geral. Com a segunda dose, foram aplicadas, até o momento, 370 vacinas, o equivalente a 11% da população. No momento, o Município está aplicando as doses em pessoas com 50 anos (50+).

A imunização contra o vírus está ocorrendo há cerca de seis meses e já beneficiou profissionais da Saúde, idosos de 60 à 69 anos, 70 à 79 anos, e acima de 80 anos, policiais militares, pessoas com síndrome de down, pessoas com autismo, pessoas com obesidade grau 3, pessoas com deficiência (BPC), profissionais da Educação, profissionais da limpeza urbana, caminhoneiros, pessoas de 50 à 54 anos, de 55 à 59 anos e de 45 à 49 anos, gestantes e puérperas com mais de 18 anos (18+), profissionais da construção civil, além de 316 telhenses com comorbidades.

Desde que os imunizantes chegaram ao Município, no dia 19 de janeiro, as equipes da Saúde tem feito uma força tarefa para vacinar o maior número de pessoas. Mas a quantidade de doses que o Município recebe são determinadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). “Nossas equipes receberam até o momento 1.030 doses para aplicação da primeira dose, e 420 para aplicação da segunda dose. Temos nos esforçado o máximo que podemos para vacinar todos o quanto antes. Nossas equipes não param”, destacou a secretária de Saúde, Fabiany Priscila

Para o prefeito Flávio Dias, a gestão tem se esforçado o máximo para orientar a população quanto aos cuidados necessários no combate ao vírus. “Chegar a essa marca hoje é motivo de vitória, cuidar da nossa gente é uma missão que assumimos com muita responsabilidade, continuamos ampliando a cobertura vacinal e antecipando os públicos a serem imunizados, breve estaremos todos vacinados e voltaremos ao normal. Peço que todos sigam as orientações que são propostas diariamente por nossas equipes”, pede o gestor.

No município, as aplicações estão acontecendo nos domicílios, através das visitas das equipes de Saúde, e também na UBS Francisco Gomes da Mota, que funciona de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 16h, e feriados.

TEXTO E FOTO: ASCOM/PMT