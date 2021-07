AÇÃO CONJUNTA FLAGRA 40 QUILOS DE MACONHA COM MOTORISTA DE APLICATIVO

Mais um levantamento feito em conjunto pelas polícias de Sergipe resultou na apreensão de 40 quilos de droga. Um motorista de aplicativo foi flagrado pelos policiais no momento em negociava a venda da droga no bairro América, em Aracaju. Foram presos em flagrante, Flaviano de Lima Farias e Adilson dos Santos Júnior.

O trabalho foi uma ação conjunta de equipes do Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) e do 4o Batalhão da Polícia Militar. Ao entrarem na residência no bairro América, os policiais encontraram 40 quilos de maconha, balança de precisão e uma quantidade pequena de cocaína.

Segundo delegado André David, Flaviano utilizava a função de motorista de aplicativo para transportar e comercializar drogas em Aracaju. As investigações serão mantidas a fim de identificar outras informações importantes sobre a venda de drogas na região.

Em cinco dias, já são 240 quilos de drogas apreendidos só na capital. Cerca de 200 quilos de maconha foram encontrados na abordagem a um veículo no bairro Jabutiana e em residências no bairro Aeroporto e no conjunto Orlando Dantas na última segunda-feira.

As investigações da Polícia Civil apontavam para um grupo de traficantes que vinha distribuindo a droga para diversos bairros da capital e interior do estado. Três pessoas foram presas em flagrante.

Informações e foto SSP