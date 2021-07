Aracaju inicia vacinação da 1ª dose contra a Covid-19 para as pessoas com 35 e 36 anos

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, na tarde desta sexta-feira, 2, a ampliação do calendário de vacinação contra a covid-19 em Aracaju. Através das suas redes sociais, o gestor informou que a capital incluirá toda a população de 35 e 36 anos nesta fase, com aplicação da primeira dose a partir de segunda-feira, 5, de forma escalonada. Para ter acesso ao imunizante, este público poderá se dirigir ao drive-thru do Parque da Sementeira, zona Sul, ao novo posto itinerante no 28º Batalhão de Caçadores, zona Norte – ambos após cadastramento no portal “VacinAju” -, ou a um dos sete pontos fixos. Grávidas e puérperas, sem comorbidades, acima de 18 anos, também continuam sendo vacinadas nesta etapa. Aracaju imunizou, até o momento, 268. 238 pessoas com a primeira dose, o que corresponde a 40,34% da população.

“É com muita alegria que trago uma grande notícia: recebemos mais vacinas e, com isso, vamos ampliar as faixas etárias desta fase, incluindo as pessoas de 35 e 36 anos, de forma escalonada. Manteremos os mesmos pontos fixos de vacinação, dois drives, um na zona Sul e outro na zona Norte, além do local exclusivo para vacinação das grávidas e puérperas. É como tenho dito: recebemos a vacina e imediatamente aplicamos no braço do aracajuano. É desta maneira que venceremos o coronavírus”, destacou o prefeito.

Pelo novo calendário, os aracajuanos de 36 anos que nasceram de julho a dezembro de 1984 serão vacinados na segunda-feira, 5. Já os cidadãos da mesma faixa etária, nascidos entre janeiro e junho de 1985, recebem a primeira dose na terça-feira, 6. As pessoas de 35 anos serão imunizadas na quarta-feira, 7, e, para finalizar, na quinta-feira, 8, recebem a vacina todos os aracajuanos a partir de 35 anos que ainda não foram imunizados.

Para evitar aglomerações e manter a organização do fluxo, o público terá à disposição sete pontos fixos. São eles:UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

A vacina também estará disponível no drive-thru instalado no Parque da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, ambos com apresentação do código autorizativo, emitido após cadastramento no portal da vacina, no site da Prefeitura.

Para as grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades, o imunizante será disponibilizado exclusivamente no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, bairro Siqueira Campos. É necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério.

A Prefeitura também dará continuidade à aplicação da 2ª dose nos aracajuanos que completaram o intervalo de 90 dias da 1ª dose. Para estes cidadãos, o reforço será disponibilizado no drive-thru da Sementeira e em seis Unidades Básicas de Saúde: UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); e UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo).

Foto Ana Lícia Menezes/PMA

Por Tirzah Braga