F4 Super Senhor abre o segundo dia de competição em Aracaju

Dentro de instantes será feita a formação do grid de largada para o segundo dia de competição do Campeonato do Nordeste de Karts, que acontece no Cartodromo Emerson Fittipaldi, na praia de Atalaia.

O segundo dia será aberto com a categoria F-4 Super Sênior, seguido da Cadete, Júnior Menor, Rental, Cadete, além de outras.

Já as 11 horas deve acontecer o hasteamento da Bandeira do Brasil com a execução do hino nacional e contando com as presenças do presidente da Confederação Brasileiro de Automobilismo (CBA) Geovani Guerra e se todos os presidentes das Confederações do Nordeste.

Ascom/FSA