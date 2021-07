Fundadora do “Ações com Amor” apresenta dificuldades enfrentadas pelo projeto

A conversa entre parlamentar da capital sergipana, Sargento Byron (Republicanos), fundador do projeto “Estrelas do Mar”, e a fundadora do projeto social “Ações com Amor”, Rebeca Gomes de Oliveira, ocorreu nesta sexta-feira, 2, no gabinete do vereador. Na oportunidade, Rebeca mostrou as dificuldades vivenciadas por todos que fazem o projeto e destacou o quanto a pandemia fragilizou ainda mais as ações não apenas do Ações com Amor, mas também de outras instituições, ações e projetos sociais.

O parlamentar, que é defensor do terceiro setor na Casa Legislativa, reforçou o seu compromisso com a causa e destacou que, dentro do seu planejamento estratégico, existem projetos que estão em construção para serem mandados à Câmara. De acordo com Byron, os PLs visam beneficiar as instituições da sociedade civil que enfrentam dificuldades com falta de apoio do poder público.

“Desde o início do meu mandato, tenho dialogado com as instituições e com muitos representantes dos projetos. Todos dizem a mesma coisa: tem sido difícil fazer parte do terceiro setor. Entendo muito bem essas falas porque também faço parte através do Estrelas do Mar. Eu e a minha equipe estamos estudando projetos e até já construímos para que essa realidade melhore e tenha mais apoio do poder público”, ressaltou Byron.

Ações com Amor

O Ações com Amor é um projeto que atua na grande Aracaju há três anos com o objetivo de garantir um acompanhamento e auxílio aos moradores de rua e grupos das comunidades vulneráveis. Durante a pandemia, o projeto realiza o trabalho de arrecadação de roupas, alimentos, produtos higiênicos, que são destinados para outras instituições e o público atendido.

Por Pábulo Henrique, assessor de imprensa