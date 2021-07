Inverno: saúde reforça a necessidade de cuidados com as doenças respiratórias

Embora as doenças respiratórias possam ser detectadas durante o ano todo, é muito comum ver um aumento significativo durante as épocas frias, como no período do inverno (estação do momento). A gripe está entre as doenças mais comuns desencadeadas no período chuvoso. Nesse sentido, o médico infectologista e diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Marco Aurélio, alerta que para evitar a contaminação, é necessário manter alguns cuidados simples no dia a dia que fazem toda a diferença.

“Tem cuidados que sempre falamos e que agora em período de pandemia isso pode proteger ainda mais, porque por se tratar de vírus respiratório a transmissão segue parecendo com a da Covid-19. Então o uso de máscara, principalmente se você está gripado, com nariz escorrendo, é importante. Não tussa nem espirre no ambiente, pois isso contamina todo o local. Porque além da transmissão respiratória, sabemos que esses vírus se transmitem pelas mãos, quando a gente contamina e leva a outra pessoa”, disse.

O médico explica que as orientações para barrar o vírus influenza (gripe) seguem as mesmas aplicadas para diminuir a transmissão da Covid-19. “É importante a higienização adequada das mãos, uso do álcool gel. Nos protegendo contra os vírus respiratórios estamos nos protegendo também contra a gripe e Covid-19. É importante que nesse período que começamos a ter uma queda da Covid em Sergipe, se mantenha essa proteção para que não tenha essa complicação com outro vírus respiratório, como aconteceu em 2009, com o Influenza A, H1N1”, explica.

A gripe causada pelo vírus Influenza apresenta sintomas semelhantes aos resfriados, mas com intensidade e duração maiores. A influenza é uma doença respiratória aguda e que pode levar a óbito, além de ter potencial para evoluir para pneumonias. Nesse sentido, a vacina anual é a melhor forma de prevenção.

“Nesse momento, no nosso inverno, seja pela diminuição das temperaturas e aumento das chuvas que acabam fazendo com que as pessoas fiquem mais aglomeradas, o ambiente domiciliar e de transporte fique mais fechado, facilita a disseminação de vírus respiratório. Por isso é muito importante a vacinação para a gripe. Estamos vivendo em um momento que temos uma pandemia de vírus respiratório (SARS-CoV-2), e algumas pessoas acabam preterindo e querendo a vacinação para a Covid-19, mas não se atentam à vacinação da gripe, que também é muito importante”, destaca.

Nesse momento, está em ação a Campanha de Vacinação contra Influenza. Os grupos prioritários devem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência, para tomar o imunizante. A campanha que iniciou no dia 19 de abril encerra na próxima sexta-feira, 9 de julho.

Fonte e foto assessoria