Jogos Universitários de Praia 2021 começam em Aracaju neste domingo, 05

Sem a presença de público e seguindo todos os cuidados sanitários por causa da pandemia da Covid-19, começam neste domingo (05), em Aracaju, os Jogos Universitários de Praia-2021 (JUBs de Praia), competição promovida pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e Federação Atlética de Estudantes em Sergipe (Faes) com apoio do Governo do Estado, por meio da Superintendência Especial de Esportes (Supee).

As disputas acontecem na super arena montada na Praia de Atalaia, nas proximidades do bairro Coroa do Meio. Os jogos acontecem entre os dias 05 e 10 de julho. A competição contará com o envolvimento de quase 700 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes de 20 estados brasileiros. São, ao todo, 450 atletas, 127 técnicos, 59 dirigentes, 64 árbitros, 28 integrantes staffs e 37 membros da organização, totalizando 694 pessoas envolvidas.

Estarão em disputa 10 modalidades dos esportes praianos que são: basquete 3X3, beach soccer, beach hand, futevôlei, beach tennis, vôlei de praia, air badminton, beach wrestling, cross trainning e vôlei 4×4 misto. As últimas quatro modalidades serão de apresentação.

Protocolos de segurança

A CBDU, juntamente com os demais organizadores da competição, tomará todas as medidas protocolares para a realização dos jogos. A competição não terá a presença de público e todos os participantes serão submetidos a testes de RT-PCR. Além disso, o uso de máscaras será obrigatório, exceto para os atletas no momento da disputa, e todos os ambientes terão disponíveis totens com álcool em gel.

Assim que as equipes chegarem a Aracaju, por via aérea ou terrestre, os atletas serão levados para o centro de triagem, para fazerem o teste da Covid-19. Com resultado negativo, seguem para fazer o credenciamento. Os participantes serão monitorados desde a chegada a Aracaju, até sua cidade de origem.

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, destacou os benefícios que uma competição desse porte traz para o estado. “Nós entendemos a gravidade da pandemia, mas entendemos, também, que as atividades precisam retornar gradativamente e de forma responsável. Fomentaremos também o turismo, seguindo todos os protocolos para evitar a disseminação da Covid-19. Tudo alinhado com a Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, além de contar com a expertise da Confederação de Desporto Universitário CBDU, que já vem realizando alguns eventos esportivos no país. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Lembrando que todas as pessoas que participarão do evento serão testadas”, concluiu.

Foto: Arquivo/Confederação Brasileira de Desporto Universitário – JUBs 2019