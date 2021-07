Manifestação Fora Bolsonaro acontece também em Aracaju

O ato começou por volta das 14 horas, na Praça da Bandeira, no Centro. Onde grupos com bandeiras e placas pediram mais vacinas, reclamaram da conduta do governo federal no combate à pandemia e pediram o impeachment do presidente.

O ex-governador Jackson Barreto (MDB), ao lado de amigos da chamada “Geração 68”, participou da manifestação ao lado de membros do PT.Nas camisas a frase: “Se a democracia e as liberdades correrem riscos, estaremos sempre na luta” com o hashtag: ‘Fora Bolsonaro’.