PREFEITURA DE ARACAJU MANTÉM VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE FIM DE SEMANA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), dará continuidade, neste fim de semana, à campanha de imunização dos aracajuanos contra a covid-19. No sábado, dia 3, receberão a primeira dose da vacina os cidadãos de 37 anos nascidos entre julho de 1983 a junho de 1984.

Nesta etapa, além do drive-thru do Parque da Sementeira e dos pontos fixos, a população contará com a unidade itinerante instalada no 28º Batalhão de Caçadores, zona Norte da capital. Para ter acesso ao imunizante no drive, é necessário estar cadastrado no site “VacinAju” e já ter recebido o código autorizativo.

Primeira dose

A vacinação da primeira dose se concentrará em sete pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

A vacina também estará disponível no drive-thru do Parque da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores, ambos das 8h às 17h, com apresentação do código autorizativo, emitido após cadastramento no portal da vacina, no site da Prefeitura.

Grávidas e puérperas

Já as grávidas e puérperas acima de 18 anos, sem comorbidades, poderão se dirigir ao auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h, apresentando um documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério (exame de sangue, ultrassom ou caderneta da gestante)

Segunda dose

Além disso, a Prefeitura continuará também aplicando a 2ª dose nos aracajuanos que completaram o intervalo de 90 dias da 1ª dose. Para estes cidadãos, o reforço será disponibilizado no drive-thru da Sementeira das 8h às 17h, e em seis Unidades Básicas de Saúde. São elas: UBS Oswaldo de Souza (bairro Getúlio Vargas); UBS Manoel de Souza Pereira (bairro Jabotiana); UBS Augusto Franco (bairro Farolândia); UBS Roberto Paixão (bairro 17 de Março); UBS Edézio Vieira de Melo (bairro Siqueira Campos); e UBS Marx de Carvalho (bairro Ponto Novo), no horário das 8h às 16h.

Repescagem

No domingo, dia 4, a campanha realizará o Dia da Repescagem e vacinará os aracajuanos a partir dos 37 anos. A medida é uma estratégia para evitar haja desequilíbrio e o Município consiga fazer a vacinação das pessoas daquela idade que está sendo aberta.

Foto André Moreira