Provas classificatórias marcam o segundo dia do Campeonato do NE de Kart

Segundo dia do Campeonato do Nordeste de Kart em Aracaju, nesta sexta-feira, 2, foram realizadas as primeiras provas classificatórias no Kartódromo Emerson Fittipaldi. A chuva deu uma trégua e a manhã foi de muito sol e velocidade. O campeonato segue até este sábado, 3, com a realização da segunda bateria classificatória e as finais de todas as categorias.

A primeira categoria na bateria de classificação do dia foi a Cadete onde o líder foi o pernambucano Alexandre Leal, seguido de Leonardo Rodrigues e Davi de Melo. Na F4 Super Senior, a primeira colocação ficou com Paulo Galeas, seguido de Vicente Júnior e Nilfredo Primo.

Em Aracaju, o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Giovanni Guerra prestigiou a abertura do campeonato e ressaltou a importância de colocar o nordeste de volta ao cenário do automobilismo em todas as categorias.

“Como pessoa, é fantástico poder retornar à Aracaju, e como presidente da Confederação Brasileira é um orgulho muito grande começar por esta cidade as minhas realizações, porque fui eleito para poder fazer o automobilismo acontecer no Nordeste e estamos fazendo isso acontecer, pela primeira vez, aqui, com essa prova do Campeonato Nordeste de Kart, que se inicia em Aracaju”, destacou Giovanni.

Campeonato do Nordeste de Kart

A nova competição, que também passará por Ceará e Paraíba nesta edição de estreia, terá a disputa de nove categorias (Cadete Nordeste, Júnior Menor Nordeste, Graduados Nordeste A, Graduados Nordeste B, Super Sênior Nordeste, F4 Nordeste A, F4 Nordeste B, F4 Super Sênior e F4 Júnior) e ainda uma categoria de karts de aluguel. O Campeonato do Nordeste de Kart é uma das importantes iniciativas da nova gestão da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) e Comissão Nacional de Kart (CNK), visando integrar e fortalecer o kartismo nesta região do país.Confira o calendário do Campeonato do Nordeste de Kart 2021:

1ª Etapa – 1, 2 e 3 de julho kartódromo Emerson Fittipaldi, Aracaju (SE)

2ª Etapa – 2, 3 e 4 de setembro kartódromo Marcelino Thomaz, Morada Nova (CE)

3ª Etapa – 25, 26 e 27 de novembro Circuito Internacional Paladino, Conde (PB)

Para mais informações, acesse o regulamento completo:

http://www.cba.org.br/campeonato/downloads/310/333/2021

Assessoria de Comunicação da CBA | Kart