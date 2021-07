Belivaldo diz que é o 2º do Nordeste e 7º do País nos compromissos feitos em campanha

O governador Belivaldo Chagas (PSD), comenta nas redes sociais, neste domingo (04) sobre o que diz o levantamento “Promessas dos Governadores”, publicado pelo G1 (portal da Rede Globo). Segundo Belivaldo, “alcançamos o cumprimento integral de 37% dos compromissos feitos no período eleitoral nestes dois anos e meio de mandato, com 100% das ações para a área da Educação, nossa prioridade desde o início, já concluídas”.

Belivaldo Chagas diz que o resultado “nos coloca como o 2º do Nordeste e o 7º do país neste quesito, ultrapassando com vantagem a média nacional entre os estados que é de 25,8%. Se contabilizarmos também as promessas parcialmente cumpridas, chegamos a 55,5%, ultrapassando a metade dos compromissos feitos”.

– Ainda estamos num período de pandemia, com um retorno gradual e cauteloso das atividades, mas vamos avançar ainda mais em obras públicas e projetos para melhorar a qualidade de vida para todos os sergipanos até o final da gestão.