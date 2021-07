Zezé Di Camargo se explica após polêmica com Rodrigo Faro. Sertanejo havia dito que “apresentador vende até a mãe por audiência’. Entenda o caso!

Zezé Di Camargo gravou um vídeo para explicar a polêmica declaração que deu a respeito de Rodrigo Faro. “Gente, eu fiz um comentário sobre o Rodrigo Faro onde eu falei a frase ‘fulano de tal vende até a mãe por certas coisas’. Respeito ele como apresentador e acho um cara muito talentoso, mas eu disse que ele venderia a mãe pela audiência. E quando a gente fala isso, a gente não está falando da mãe da pessoa, está falando da pessoa. Pelo contrário, estamos até exaltando, o cara é capaz de fazer até uma coisa contra a mãe por alguma coisa. Então Rodrigo, você sabe que eu não falei da sua mãe. Pelo contrário, eu respeito muito as mães de todo mundo, não conheço a sua mãe pessoalmente, respeito muito ela como ser humano, mulher, mãe, como uma senhora que ela deve ser, enfim, então não falei da sua mãe, falei de você”, iniciou.

Ele continuou: “Você tentar jogar a imprensa como se eu tivesse desrespeitado a sua mãe você está sendo injusto, em nenhum momento eu falei da sua mãe… Então eu assumo aqui, estou falando de você. Você sabe muito bem ao que me refiro, ao que aconteceu. Não estou aqui para ficar polemizando com você. Isso eu falei pessoalmente pra você na época do ocorrido quando eu fiquei chateado com você. Você sabe o que recado que eu quis te mandar. Para de colocar a sua mãe no meio, você sabe que não falei dela. Que morra o assunto aqui. Eu tenho motivos para falar isso, você sabe disso. Sua produção sabe disso. Se você insistir no assunto eu vou pegar a montagem de dois programas que nós fizemos e fazer a montagem sua num programa e no outro pra mostrar o motivo de estar falando isso. É só todo mundo lembrar da época que o Gugu, da morte do nosso querido Gugu, como foi a sua atitude.”

Para finalizar a conversa, ele reforçou que a mãe do apresentador não tem nada a ver com o problema dos dois. “Sua mãe é um anjo que nem a minha. Tenho o maior respeito a mães de todoo Brasil, você sabe muito bem que eu não estou usando nenhuma palavra contra a sua mãe… Saúde pra você, que Deus te abençoe aí, você está passando por um momento de saúde, de recuperação, não vamos aqui tentar esclarecer detalhes não porque você sabe do que estamos falando. Hoje a internet não perdoa, nós temos tudo gravado, é só buscar lá atrás e fazer a comparação. Que Deus te abençoe, muita saúde, principalmente para a sua mãe. Cabeça cara, a vida não é so audiência não. Respeito, amigos, a gente também precisa ter.”

Entenda o caso

Zezé comentou que Faro venderia até a sua mãe em nome da audiência após o apresentador, que está com Covid-19, afirmar que a produção do programa da apresentadora Eliana não deixou que ele fizesse o teste para verificar se estava ou não com o vírus. Os rumores iniciais eram de que o artista teria se recusado a fazer o teste.

Rodrigo rebateu Zezé e disse que ficou triste com o comentário. “Caríssimo Zezé Di Camargo. Pelo respeito que tenho ao artista que você é, ao homem, pai de família e por tantos anos de amizade eu me sinto confortável em responder o seu comentário a meu respeito e de minha mãe….Você tem todo direito de achar o que quiser de mim, mas não fale da minha mãe, por gentileza. Fico ainda mais triste com essa sua atitude em um momento tão delicado de saúde como estou passando, pois, ao contrário de você, os demais integrantes da família Camargo e outros tantos colegas da classe artística me mandaram mensagem de carinho e torcida pela minha recuperação. Se sua intenção foi ‘lacrar’ com seu comentário, felizmente você não conseguiu. Meus fãs, amigos e família sabem da minha conduta. Creio que a imagem que você tem a meu respeito diga muito mais sobre você do que de mim… Respeita minha mãe e minha história assim como sempre respeitei a Dona Helena e sua história também. Ou se não quiser respeitar, pelo menos respeite o momento delicado que estou passando com toda minha família doente. A Justiça de Deus tarda, mas não falha.”

REDAÇÃO GLAMOUR