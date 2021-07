FORÇA-TAREFA DE COMBATE À COVID-19 PROSSEGUE COM AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO

A Força-Tarefa de combate à Covid-19 realizou na sexta-feira e sábado, 2 e 3, fiscalização nos estabelecimentos comerciais da Orla de Atalaia. As ações continuadas tem o objetivo checar se os estabelecimentos estão cumprindo com as resoluções e decretos estabelecidos pelo Governo do Estado.

Na sexta-feira, seis estabelecimentos foram notificados por estarem abertos após o horário permitido. Já no sábado, todos os bares e restaurantes inspecionados estavam em conformidade com as determinações atuais. Durante a ação, as equipes checaram o distanciamento das mesas, horário de funcionamento, disponibilidade de álcool em gel 70% e uso da máscara ao circular no ambiente.

“Hoje percorremos a Orla de Atalaia e estendemos a fiscalização para Orla Sul e Orla Pôr do Sol, como o dia está chuvoso, observamos que não teve grande movimento e estava tudo na normalidade”, disse a fiscal sanitária da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Camyla Nascimento.

A Força-tarefa contou com órgãos do Governo do Estado. Além da Vigilância Sanitária Estadual, estiveram presentes a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. De acordo com a fiscal, o trabalho em conjunto tem como missão o cumprimento das orientações, fundamental para que os serviços sigam funcionando com segurança e higiene necessárias aos colaboradores e usuários.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)