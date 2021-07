MAIS DE 10 EMPRESAS ABREM VAGAS DE EMPREGO E ESTÁGIO; VEJA LISTA CPMPLETA

A PUCRS e as empresas VExpenses, Melhor Envio, Konduto, Propz, Getrak, Market4u, Pessoalize, Nvoip, Sólides, Sambatech, SalesFarm, Cidadania4u e Abstartups estão com vagas de emprego e estágio abertas. Veja abaixo detalhes dos processos seletivos.

PUCRS

A PUCRS abriu 35 vagas para profissionais de Tecnologia da Informação (TI). As oportunidades são para desenvolvedores/as de software; analistas de sistemas, analistas de negócios, analistas de testes; arquitetos/as de software; designers de UX e gerentes de projeto. As vagas estão abertas a candidatos e candidatas de qualquer localidade, com possibilidade de trabalho remoto. Inscrições no link.

Entre os benefícios estão auxílio educação: cursos de graduação com até 80% de desconto, com até 50% para a pós-graduação e 100% em cursos de extensão pré-selecionados; assistência médica: abrangência regional e/ou nacional pela Unimed; assistência odontológica: abrangência nacional; auxílio creche para filhos de até 4 anos de idade; vale transporte ou estacionamento gratuito.

VExpenses

A VExpenses está com 6 vagas de estágio abertas em diferentes funções como Estágio em Desenvolvimento Mobile (Remoto); Estágio em Desenvolvimento WEB (Remoto) e Estágio em Suporte | Sucesso do Cliente. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Melhor Envio

O Melhor Envio está com 16 vagas para as seguintes áreas: Devops Engineer Pleno, Back-end Pleno, Auxiliar de Performance Comercial, Auxiliar Comercial, Atendimento, Auxiliar de Novos Negócios, Auxiliar de Customer Care, Advogado, Coordenador de Customer Success, Produtor de Conteúdo Audiovisual, Designer Leader, Analista de Gestão de Pessoas, Copywriter, Analista de Relações Públicas, Data Engineer Junior e Pleno. Elas estão disponíveis para Pelotas, São Paulo e também no formato home office. Inscrições pelo link.

Konduto

A Konduto está com cinco vagas para diferentes funções, como Product Manager (PM), Associate Product Manager (APM), Pessoa Líder de Prevenção a Fraude, Analista de Prevenção a Fraude e Dev Backend Pleno. Os interessados podem se candidatar pelo link.

Propz

A Propz está com seis vagas em funções como Cientista de Dados; Engenheiro de Dados, Analista de RH, Consultor de CRM e Analista de CRM. Quem se interessar pode se candidatar pelo link.

Getrak

A Getrak está com 14 vagas para Product Manager, Analista de Marketing de Performance Pleno, SDR, Analista de Sistemas/Negócios, Desenvolvedor(a) Full Stack, Analista Cybersecurity, Tech Lead, Desenvolvedor(a) Backend Sr, Desenvolvedor(a) Backend Pleno, Estagiária(o) de Desenvolvimento, Analista de Relacionamento, Analista Adm Financeiro Pleno, Analista de Hardware e Analista EAD. Inscrições pelos links https://jobs.solides.com/getrak e https://yellow.abler.com.br/vagas.

Market4u

O market4u está com 51 vagas: 25 na área de TI – desenvolvedor, 5 para o comercial, 10 em Reabastecedor, 2 nas áreas de RH, jurídico, financeiro, edição de vídeos e mais 3 em marketing. Os interessados podem mandar seu currículo para o e-mail: talentos@market4u.com.br.

Pessoalize

A Pessoalize está com diferentes vagas em aberto, entre elas Dev Full Stack (Pleno), Customer Experience, Analista de BI, Sales Team Leader, Estágio (Planejamento e Análise de Dados), Atendente Digital em Libras (PCD) e Atendente Digital em Libras (Intérprete). Interessados devem acessar o site.

Nvoip

A Nvoip está com 11 vagas abertas para estágio e efetivos para Juiz de Fora (MG). As vagas são para analista de banco de dados, desenvolvedor Java pleno, desenvolvedor reactJS pleno, estágio em criação de conteúdo, estágio em marketing, consultor comercial jr, estágio telecom, líder de sucesso do cliente, estágio em eventos, estágio em social media e estágio comercial. Os interessados podem se candidatar através do link.

Sólides

A Sólides possui 35 vagas para cargos como analista de BI pleno (1); analista de BI sênior (1); solution Architect sênior (1); product Designer & Research sênior (1); product Manager Sênior (1); product designer pleno (2); Closer MRR Jr. comercial (2); Sdr junior comercial (4); Closer One Shot Jr. comercial (4); analista Parcerias Canais Jr. comercial (4); analista Parcerias – Closer WL Jr. comercial (1); estagiária comercial jr. comercial (1); Social Media Senior Marketing (02); analista de SEO Sênior Marketing (01); analista de Contas a Pagar Pleno ADM (01); Coordenador Adm sênior (1); Gerente Financeiro Sênior adm (1); Especialista de R&S SR (1); Analista de Treinamento SR (1); Analista de Sucesso do Cliente junior (2); Vendedor Interno Junior (1) e Analista de Expansão Junior (1). Os interessados podem se candidatar por meio do link .

Sambatech

A Sambatech está com 19 vagas abertas para cargos como Analista Comercial Sênior, Coordenação Comercial, Assistente Administrativo, Pessoa Analista de Marketing, Analista de Produto, Arquiteto de Dados Sênior, Desenvolvedor (a) Backend .NET Pleno, Desenvolvedor (a) Python Pleno etc. Mais informações no link.

SalesFarm

A SalesFarm está com 26 vagas para Desenvolvedor Front, Desenvolvedor Back-end, Gestor Comercial, Coordenador Comercial, Gerente de RH, Analista de RH, Head de Sales Operations, Sales Enablament e Vendedor. Para se candidatar e obter mais informações, acesse o link.

Cidadania4u

A Cidadania4u está com três vagas abertas 100% remotas, todas na área de Sales Development Representative, efetivo com benefícios (Assistência médica, odontológica e vale-refeição). Para mais informações, clique aqui.

Abstartups