Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro diz que não aplicou vacina vencida

A Prefeitura de Socorro, por meio da Guarda Municipal de Socorro (GMS) e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), comemora neste sábado, 03, um ano da Patrulha Maria da Penha no município. E para celebrar essa data, foi realizada uma comemoração simbólica, nesta sexta-feira, 02, que contou com a presença da secretária de Assistência Social, Carminha Paiva.

O Projeto de Lei da Patrulha Maria da Penha foi aprovado em 29 de abril de 2020 e implantado em Socorro em 03 de julho de 2020 e, desde então, o combate à violência doméstica se tornou um foco ainda maior na GMS. Contando com o convênio do Tribunal de Justiça (TJ) – 1° Vara Criminal de Socorro -, responsável por enviar casos de mulheres com medidas protetivas, a Guarda Municipal faz o acompanhamento das vítimas.