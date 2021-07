Prefeitura de Socorro comemora 1 ano de Patrulha Maria da Penha

A Prefeitura de Socorro, por meio da Guarda Municipal de Socorro (GMS) e com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), comemora no próximo sábado, 03, um ano da implantação da Patrulha Maria da Penha no município. E para celebrar essa data, foi realizada uma comemoração simbólica, nesta sexta-feira, 02, que contou com a presença da secretária de Assistência Social, Carminha Paiva.

O Projeto de Lei da Patrulha Maria da Penha foi aprovado em 29 de abril de 2020 e implantado em Socorro em 03 de julho de 2020 e, desde então, o combate à violência doméstica se tornou um foco ainda maior na GMS. Contando com o convênio do Tribunal de Justiça (TJ) – 1° Vara Criminal de Socorro -, responsável por enviar casos de mulheres com medidas protetivas, a Guarda Municipal faz o acompanhamento das vítimas.

Alyne Barboza, responsável pela Patrulha Maria da Penha, falou da importância dessa implantação. “Neste primeiro ano, a equipe, composta por sete integrantes, realizou o total de 623 atendimentos. Nós aumentamos o número de rondas, visitas e acompanhamentos, seguindo todas as regras de biossegurança, devido à pandemia. Nosso trabalho é feito em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com CRAS e CREAS, e poder ver esse projeto dar frutos é gratificante”, declarou.

A secretária de Assistência Social parabenizou a todos da equipe pelo maravilhoso trabalho que eles realizaram neste primeiro ano. “A dedicação dessa equipe vem possibilitando um grande avanço no combate à violência doméstica, principalmente durante a pandemia que, infelizmente, trouxe um aumento no número de casos. Agradeço também ao Tribunal de Justiça pelo apoio. Estou muito feliz por estarmos completando esse 1° ano da Patrulha Maria da Penha e, com fé em Deus, continuaremos fazendo esse trabalho por muito mais tempo”, disse Carminha.

