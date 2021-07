Rodrigo quer tornar festa do mastro de São Cristóvão em Patrimônio Cultural Imaterial de Sergipe

Na tarde da última sexta-feira, 02, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, esteve em São Cristóvão para conhecer um pouco mais sobre a tradicional festa do mastro que ocorre na cidade desde o século XIX, com o intuito de torná-la patrimônio cultural imaterial de Sergipe e junho o mês do mastro.

Na oportunidade, esteve presente o jovem Danilo Dornelles, que é encantado pela cultura e é um dos fundadores do grupo ‘A Fogueterada’, grandes responsáveis por deixar a tradição viva na cidade. Em seu depoimento, ele conta que durante todo o mês dos festejos juninos, a começar da virada do dia 31 de maio a 1 de junho, acontece a festa do mastro na cidade. Neste primeiro dia, a caceteira percorre as ruas de São Cristóvão e, em ritmo de grande alegria, soltam fogos e fazem a abertura da tradicional festa.

“Acompanhei a festa do mastro desde garotinho e foi isso que fez com que eu, junto com outras pessoas, tivesse a iniciativa de dar continuidade a tradição. Por isso, o nosso lema é que a tradição não pode acabar. O nosso grupo é responsável pelo mastro da noite de véspera de São João, dia 23, que sempre ocorre na chamada pracinha dos bêbados”, conta.

Entusiasmado com a história, o parlamentar declarou que pretende contribuir na luta em deixar a tradicional festa viva entre o povo sancristovense e sergipanos. “Berço de inúmeras manifestações populares, São Cristóvão traz consigo antigas tradições que até hoje fazem parte da população e é de extrema importância que isso seja preservado. O nosso objetivo aqui é garantir que as presentes e futuras gerações possam conhecer e ter contato com essa cultura linda que vem acontecendo na cidade há mais de 80 anos”, disse.

Festa do Mastro

O ritual inicia com as caceteiras em busca de premiações a serem colocadas no mastro. Os organizadores, que são parte da própria população, retiram uma pequena árvore e enfeitam com presentes, muitas vezes alimentos, para serem disputados pelas pessoas sob chuva de fogos, como busca-pés, espadas, dentre outros.

Quando inicia o mês de junho, dão início às comemorações e aos finais de semana do mês ocorre a festa do mastro em diversos pontos do centro de São Cristóvão.

Fonte e foto assessoria