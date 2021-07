SAÚDE RECEBE LOTES DE VACINAS CONTRA A COVID-19 COM MAIS DE 54 MIL DOSES

Novas remessas de vacinas chegaram a Sergipe neste sábado, 03, contendo 31.750 doses de imunizantes AstraZeneca e 22.400 doses da Janssen. Segundo informou a enfermeira do Programa Estadual de Imunização, Ana Beatriz Lira, o imunobiológico da AstraZeneca será utilizado na aplicação da segunda dose. Com isso, o Estado segue avançando na imunização da população sergipana e quebrando a força da pandemia.

As novas doses devem seguir para os municípios a partir desta segunda-feira, 05, juntamente com as 19.890 vacinas da Pfizer recebidas ontem e acondicionadas na Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

As novas doses vão ampliar o processo de imunização no Estado. Até a última quarta-feira, 30 de junho, Sergipe havia vacinado 33.67% da sua população com a primeira dose, e 10.43%, com a segunda, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)