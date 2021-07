Sergipanos conquistam troféu no Campeonato Nordeste de Kart

Com a participação de mais de 70 pilotos de todo o Brasil, terminou na tarde deste sábado (03), o Campeonato Nordeste de Kart.

O evento que aconteceu no kartódromo Emerson Fittipaldi, contou com nove categorias que vai de Cadete até a graduada.

“O sucesso do evento credencia Aracaju e Sergipe para a realização da Copa do Brasil em 2022”, disse Kennedy Fonseca presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, que agradeceu o empenho e a dedicação de todos que de forma direta e indireta superaram as expectativas do evento.

O Campeonato premiou as categorias, Cadete, Júnior Menor, F-4 B, F-4 A, Super Sênior, Dois Tempo B, Dois Tempo Graduado A, Dois Tempo Sênior e Rental Pro.

Três pilotos sergipanos se destacaram nas categorias, conquistando um segundo e dois terceiro lugar.

O encerramento contou com as presenças do presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju Nitinho Vitali, do vereador Fabiano Oliveira, dos secretários de Turismo e de Esportes do Município de Aracaju, Marlison Magalhães e Sérgio Tissen, a secretária de Esportes do Estado Mariana Dantas, além de outras autoridades e membros da diretoria da Federação Sergipana de Automobilismo.

Ascom/FSA