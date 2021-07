SERGIPE VENCE NA SÉRIE D, E CONFIANÇA PERDE PARA O VASCO NA SÉRIE B

O sábado (03/07), foi de partidas para duas equipes do futebol sergipano. Na Série D, o Sergipe enfrentou o ASA de Arapiraca. A partida foi no estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. O Sergipe abriu o placar aos cinco minutos do primeiro tempo, o atacante Luizinho balançou as redes da equipe alagoana.

O segundo gol foi depois de um escanteio. Bola na área e o atacante Hiago de cabeça ampliou a vantagem. O Asa diminuiu com gol de Caique bueno. Ainda deu tempo do Sergipe marcar mais um. O atacante Paulinho passou por dois marcadores e fez o terceiro do time colorado. Final de jogo: ASA 1×3 Sergipe.

E pela Série B, o Confiança enfrentou o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, no estádio São Januário entraram em campo pela nona rodada da competição. O jogo de estreia do atacante Hernane Brocador no confiança.

O único gol da partida saiu aos 13 minutos do primeiro tempo. M T recebeu a bola livre de marcação dentro da área e abriu o placar para o Vasco. O Confiança criou e até tentou empatar o jogo , mas não aproveitou as oportunidades. Final: Vasco 1×0 Confiança.

FSF – Foto: Lucas Vasconcelos/ Ascom CSS