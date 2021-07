Vacinação contra a Covid em Aracaju registra aglomerações

A vacinação contra a Covid-19 em Aracaju, neste domingo (04), para pessoas com mais de 37 anos, aconteceu com aglomerações em diversos pontos na capital. A data foi reservada para as pessoas que ainda não receberam o imunizante dentro do calendário previsto, como estratégia para evitar longas filas.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que “disponibiliza diariamente nove pontos de vacinação contra Covid-19 para dose 1, considerando os dois drives-thru (Parque da Sementeira e 28 BC) e seis pontos para dose 2. Além desses, gestantes e puérperas contam com ponto exclusivo no auditório anexo à Escola Municipal Presidente Vargas”.

A SMS ainda orientou que a população deve ficar atenta ao calendário vacinal e evitar perder a data planejada pela equipe de Imunização, uma vez que o planejamento é realizado com base no quantitativo de pessoas por faixa etária e de doses recebidas.