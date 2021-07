Agência Móvel da Energisa realiza atendimento no Centro de Aracaju

Atendimento será das 8h às 17h, de 5 a 9 de julho, na praça de eventos Hilton Lopes

A partir desta segunda-feira, 5, a Agência de Atendimento Móvel da Energisa Sergipe estará disponível na praça de eventos Hilton Lopes, localizada entre os mercados centrais de Aracaju. Os principais serviços oferecidos são: negociação de contas atrasadas, religações, mudança de titularidade e cadastro no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). A Energisa reforça que também disponibiliza atendimento via WhatsApp, site e aplicativo, como forma de facilitar a vida do cliente.

O objetivo da ação itinerante é facilitar o acesso aos serviços oferecidos pela concessionária de energia, cumprindo os protocolos de segurança por conta da pandemia do Coronavírus. A Energisa disponibiliza álcool em gel e orienta os clientes a usarem máscaras de proteção e a manterem o distanciamento correto enquanto aguardam o atendimento.

O gerente do Departamento Comercial da Energisa Sergipe, Wellington Aranha, afirma que é uma oportunidade para quem está com contas pendentes, pois a Energisa está oferecendo condições especiais de negociação. A agência móvel ficará praça de eventos Hilton Lopes até a próxima sexta-feira, 9. O horário de atendimento é das 8h às 17h

“As contas com mais de 180 dias em atraso, que forem pagas à vista, podem ter descontos de até 40% no valor final. Quem não puder pagar à vista, é possível parcelar no cartão de crédito em até 12 vezes”, explica Wellington.

Canais de atendimento

WhatsApp (Gisa): (79) 98101-0715

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

Site: energisa.com.br

Call Center: 0800 079 0196

Por Adriana Freita